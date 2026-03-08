8 marzo record di presenze femminili nei Vigili del Fuoco

Il 8 marzo, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sono state registrate 2.454 donne in servizio. Questa cifra rappresenta un incremento nella presenza femminile all’interno della squadra, che si occupa di vari settori tra cui il soccorso tecnico urgente e ruoli tecnico-professionali. La presenza femminile continua a crescere, contribuendo a rafforzare l’organizzazione.

Oltre 2.450 donne rafforzano ogni giorno il Corpo nazionale in tutti i ruoli chiave Sono 2.454 le donne che prestano servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. È la testimonianza di una squadra che diventa ogni giorno più solida e preparata, una presenza importante che copre ogni settore, dal soccorso tecnico urgente ai ruoli tecnico-professionali. Nel cuore pulsante del soccorso, 550 professioniste tra vigili, capi squadra e capi reparto operano quotidianamente sul campo, coordinate ed affiancate da 97 direttivi e 53 ispettori antincendi. Un contributo fondamentale arriva dalle donne che fanno servizio nell’area medica e dei ruoli tecnico-professionali: 18 le professioniste nell’ambito medico-sanitario, oltre 1. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento, incontro di Confcommercio con Questore e vigili del fuocoConfcommercio della provincia di Rimini organizza un importante incontro di approfondimento dedicato ai controlli di sicurezza nei pubblici esercizi...

Lutto nei Vigili del Fuoco di Perugia: è morto il pompiere Paolo BarbieriÈ un giorno di profondo dolore per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia.

Vigili Fuoco, celebrato ad Alessandria l'87esimo di fondazione del CorpoI Vigili del Fuoco di Alessandria hanno celebrato oggi l'87esimo anniversario della fondazione del Corpo. (ANSA) ... ansa.it

La rimozione, da parte dei Vigili del Fuoco di Cagliari, dell'auto del 40enne che ha perso la vita alle prime luci dell'alba uscendo di strada sulla provinciale 56 - facebook.com facebook

Non ha bisogno di presentazioni: il valore del Corpo Nazionale dei @vigilidelfuoco lo conosciamo tutti. Quello che forse non sapete è quanto sia stato difficile sintetizzare tutto ciò che fa all'interno del Sistema di protezione civile. Ma ci abbiamo provato! #ditutti x.com