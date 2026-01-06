Lutto nei Vigili del Fuoco di Perugia | è morto il pompiere Paolo Barbieri
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia comunica con dolore la perdita di Paolo Barbieri, stimato vigile del fuoco, scomparso questa mattina a causa di una crisi respiratoria. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso degli anni.
È un giorno di profondo dolore per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia. È venuto a mancare Paolo Barbieri, vigile del fuoco stimato e molto conosciuto tra colleghi e amici, stroncato questa mattina da una crisi respiratoria. Barbieri era reduce da un intervento chirurgico d’urgenza affrontato nella serata del 24 dicembre. Nonostante la forza e la determinazione che lo avevano aiutato a superare quel momento critico, le sue condizioni si sono aggravate fino al tragico epilogo. La notizia ha colpito duramente l’intero Corpo, che perde non solo un professionista esperto e appassionato, ma soprattutto un amico vero. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
