8 marzo | Pedica Pd giornata per ricordare vittime della violenza

L’8 marzo si celebra come giornata dedicata a ricordare le vittime della violenza, con un focus particolare sulle donne. In questa occasione, il Partito Democratico sottolinea l’importanza di usare questa giornata anche per riflettere sulle ingiustizie che colpiscono molte persone. La ricorrenza invita a ricordare chi ha subito violenze e a mantenere alta l’attenzione su questi temi.

L’8 marzo deve rappresentare non solo un giorno di celebrazione, ma anche un momento di profonda riflessione. È fondamentale ricordare tutte le conquiste sociali, politiche ed economiche ottenute dalle donne nel corso degli anni, ma è altrettanto vero che resta ancora molto da fare per combattere le discriminazioni e le violenze. È quanto afferma, in una nota, l’ex parlamentare Stefano Pedica del Partito Democratico, il quale sottolinea che oggi dovrebbe essere una giornata dedicata al ricordo delle donne vittime della violenza. La Violenza contro le Donne: Un Dramma da Fermare. “La violenza contro le donne è un dramma”, evidenzia Pedica, “che continua ad aumentare e che necessita di essere fermato immediatamente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

