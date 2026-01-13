Giornata della Memoria iniziativa del Comune | 4 nuove Pietre d’Inciampo per ricordare le vittime dell’Olocausto

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Palermo ha promosso l’installazione di quattro nuove Pietre d’Inciampo, realizzate dall’artista Gunter Demnig. Questa iniziativa mira a ricordare le vittime dell’Olocausto e a mantenere vivo il ricordo degli eventi storici legati al nazifascismo, attraverso un gesto semplice ma significativo di memoria e rispetto.

In vista della Giornata della Memoria, il Comune di Palermo promuove una serie di iniziative commemorative dedicate alle vittime del nazifascismo, con la posa di quattro nuove Pietre d'Inciampo, realizzate dall'artista tedesco Gunter Demnig."Queste iniziative rinnovano il valore della memoria.

