A Baronissi un Albero della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto

A Baronissi, in occasione della Giornata della Memoria, si realizza un Albero della Memoria dedicato alle vittime dell’Olocausto. Questo momento rappresenta un’occasione per ricordare, con sobrietà e rispetto, le persecuzioni e le sofferenze di quegli anni. Un percorso condiviso di riflessione che invita alla consapevolezza e all’impegno civile, mantenendo vivo il ricordo e la memoria storica.

Le celebrazioni della Giornata della Memoria si trasformano, a Baronissi, in un intenso e partecipato percorso collettivo di riflessione, consapevolezza e impegno civile. Il 27 gennaio 2026, in occasione dell’Anniversario della Liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, l’intera comunità sarà chiamata a partecipare a un’azione simbolica e condivisa: la nascita dell’ Albero della Memoria, per ricordare le vittime della Shoah e di tutti gli stermini di massa. Un’iniziativa che intende andare oltre la commemorazione formale, per diventare memoria attiva, capace di coinvolgere cittadini di ogni età e provenienza, scuole, associazioni, parrocchie e realtà del territorio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Baronissi: nasce l’Albero della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto

A Baronissi nasce l’Albero della Memoria, un simbolo dedicato a ricordare le vittime dell’Olocausto. In occasione della Giornata della Memoria, si svolge un percorso collettivo che invita alla riflessione, alla consapevolezza e all’impegno civile, promuovendo il ricordo e la memoria storica in modo sobrio e rispettoso.

Giornata della Memoria, iniziativa del Comune: 4 nuove Pietre d’Inciampo per ricordare le vittime dell’Olocausto

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Palermo ha promosso l’installazione di quattro nuove Pietre d’Inciampo, realizzate dall’artista Gunter Demnig. Questa iniziativa mira a ricordare le vittime dell’Olocausto e a mantenere vivo il ricordo degli eventi storici legati al nazifascismo, attraverso un gesto semplice ma significativo di memoria e rispetto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

A Baronissi un Albero della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto - Le celebrazioni della Giornata della Memoria si trasformano, a Baronissi, in un intenso e partecipato percorso collettivo di riflessione, consapevolezza e impegno civile. ildenaro.it