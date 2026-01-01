Papa Leone | Ogni giorno può essere l’inizio di una vita nuova

Papa Leone ha sottolineato come ogni giorno rappresenti un’opportunità per ricominciare e costruire un percorso di pace. Durante la sua prima messa del 2026, celebrata nella Basilica di San Pietro in occasione della Giornata mondiale della pace, ha invitato a riflettere sulla possibilità di rinnovarsi quotidianamente, promuovendo valori di pace e speranza nelle vite di tutti.

Roma, 1 gennaio 2026 – "Ogni giorno può essere, per ciascuno di noi, l'inizio di una vita nuova". Con queste parole Papa Leone ha aperto la sua prima messa del 2026, presieduta nella Basilica di San Pietro in occasione della Giornata mondiale della pace. Un messaggio che guarda all'anno appena iniziato come a un tempo da vivere senza rassegnazione, ma come un percorso aperto, da esplorare con fiducia. Nel corso dell'omelia, il Pontefice ha sottolineato come questo rinnovamento quotidiano sia possibile "grazie all'amore generoso di Dio, alla sua misericordia e alla risposta della nostra libertà".

