8 marzo Laura Mattarella | Poche donne al vertice ancora tanta strada da fare

In occasione dell'8 marzo, Laura Mattarella ha commentato la situazione delle donne in Italia, evidenziando che, sebbene sulla carta ci sia parità, nei fatti le differenze restano evidenti. Ha sottolineato come siano poche le donne ai vertici e ha affermato che c'è ancora molto da fare per raggiungere una reale uguaglianza. La sua riflessione riguarda la condizione femminile nel paese.

Nella giornata dell’8 marzo, Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato della condizione femminile in Italia: “Sulla carta abbiamo una parità piena, ma nei fatti dobbiamo fare ancora tanta strada. La differenza salariale tra uomini e donne ne è un esempio lampante. Abbiamo poche donne al vertice e sono viste come eccezioni, quindi abbiamo grandi titoli di giornale o di telegiornale per la prima donna presidente della Corte Costituzionale, la prima presidente di Cassazione, o la prima donna presidente del Consiglio, ed è giusto, ma vengono ancora viste come eccezioni”. Così Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista al Tg3 in onda alle 19 di domenica, in occasione della Giornata internazionale della donna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

