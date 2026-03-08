Il 8 marzo, si racconta la storia di Raffaela Baiocchi, ginecologa e operatrice umanitaria di Emergency, che lavora in zone di conflitto armato. Nonostante le difficoltà del contesto, continua a fornire assistenza alle donne, mantenendo il suo impegno quotidiano. La sua esperienza testimonia come, anche in situazioni di guerra, la vita trovi sempre una strada.

Era gennaio 2025, pochi giorni prima di un cessate il fuoco. «Quello che ho trovato è stato uno scenario difficile da descrivere. Io sono marchigiana e ho visto terremoti devastanti nella mia regione ma quello che ho visto lì mi ha impressionato molto di più. Mi ha colpita la quantità di adolescenti e di bambini che giravano persi tra le tra le macerie. Sempre in quel viaggio che mi ha fatto entrare a Gaza, alla mia sinistra cercavo Rafah e vedevo una città che era molto vicina e ho scoperto che non era Rafah, ma era l'Egitto, perché Rafah era stata letteralmente spianata». In quello stesso tragitto però c’era anche vita, inattesa. «Passando per Khan Yunis devastata ho visto piccoli campi dove i ragazzi giocavano a calcio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 8 marzo, la storia di Raffaela Baiocchi di Emergency:«Essere una ginecologa in guerra significa che qui, nonostante tutto, la vita è più forte della morte»

Una vita spezzata. La fuga dalla guerra poi la morte a 20 anni. La storia di KostiantynScappare dalla guerra, salvarsi per miracolo da un pullman ribaltato sull’autostrada, rifarsi una vita in silenzio, lavorare, imparare una lingua...

Leggi anche: Più forte della morte è l’amore: la storia senza tempo di Romeo e Giulietta

Aggiornamenti e notizie su Raffaela Baiocchi di.

Argomenti discussi: 8 marzo, la storia di Raffaela Baiocchi di Emergency:Essere una ginecologa in guerra significa che qui, nonostante tutto, la vita è più forte della morte.

8 marzo, la storia oltre il mito: da lotta operaia a rito contemporaneoL’8 marzo, come ogni anno, il mondo – o quantomeno la sua parte occidentale – si appresta a festeggiare la cosiddetta Festa della donna. Una giornata ... ilmattino.it

8 marzo, cosa si festeggia davvero? Ecco perché è la festa delle donneL’8 marzo è la Giornata internazionale delle donne e no, non è una festa. Oggi si ricorda la lunga lotta per l’uguaglianza di genere, che ancora non è stata raggiunta ... msn.com