una vita spezzata la fuga dalla guerra poi la morte a 20 anni la storia di kostiantyn

La storia di Kostiantyn è un racconto di resilienza e speranza. Dopo aver fuggito dalla guerra e aver rischiato la vita in un incidente stradale, ha ricostruito la propria esistenza in un paese straniero. Lavoro, apprendimento e integrazione sono stati i suoi obiettivi, fino a un tragico epilogo a soli 20 anni. Una testimonianza di come la forza di volontà possa affrontare le sfide più dure.
Scappare dalla guerra, salvarsi per miracolo da un pullman ribaltato sull’autostrada, rifarsi una vita in silenzio, lavorare, imparare una lingua nuova, diventare "uno di casa". E poi morire a vent’anni, all’improvviso, in una notte che nessuno riesce ancora a spiegarsi davvero. Kostiantyn Dzhereleiko era arrivato in Italia nel 2022, quando l’Ucraina bruciava sotto le bombe. Era minorenne, appena 17 anni, e insieme alla madre aveva lasciato tutto per salvarsi. Quel viaggio verso la salvezza, però, aveva già rischiato di trasformarsi in tragedia. All’alba di una domenica, lungo l’autostrada A14, nel tratto tra Cesena e Gatteo, un pullman carico di profughi ucraini sbandò e si rovesciò nei campi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
