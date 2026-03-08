8 Marzo | in Piemonte le donne che lavorano sono il 63,6%

In Piemonte, il 63,6% delle donne tra i 15 e i 64 anni sono occupate. I dati forniti dalla Regione in occasione della Giornata internazionale della donna indicano che nel terzo trimestre del 2025 il tasso di occupazione femminile supera la media nazionale. La percentuale di donne che lavorano in regione continua a crescere e rappresenta una delle più alte tra le regioni italiane.

Cresce il tasso di occupazione femminile, che è 10 punti percentuali superiore rispetto alla media italiana, secondo i dati della Regione Cresce in Piemonte, e supera le media nazionale, il tasso di occupazione femminile. Secondo i dati forniti dalla Regione in occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra oggi, domenica 8 marzo, nel terzo trimestre del 2025 il tasso di occupazione femminile (15-64 anni) raggiunge il 63,6%, in crescita rispetto al 62,7% dello stesso periodo del 2024 e al 58,9% registrato nel 2018. Un dato che supera nettamente la media italiana (53,6%) e si colloca sopra anche alla media del Nord Italia (62,4%). 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Le donne lavorano poco, in precarietà e guadagnano in media il 25% in menoLa disuguaglianza di genere continua a rappresentare uno dei principali fattori di inefficienza dell’economia italiana.

“Donne, Democrazia e Libertà”: il programma dell’8 marzo a Montevarchi con “storie di donne che non tacciono”Arezzo, 5 marzo 2026 – In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, entra nel vivo il programma promosso dall’Amministrazione...

Altri aggiornamenti su 8 Marzo in Piemonte le donne che....

Temi più discussi: Ecco cosa fare in Piemonte nel weekend del 7-8 marzo; Weekend 7-8 marzo in Piemonte: dove festeggiare tra sagre storiche, fiere del cioccolato e borghi tinti di rosa; 8 Marzo al Museo: aperture gratuite a Torino e in Piemonte per la Giornata Internazionale della Donna; Festa della Donna 2026 a Torino e dintorni: gli appuntamenti, le occasioni e le idee per l'8 marzo.

Sport, musica, teatro: l'8 marzo in PiemonteLa musica di Mozart nel concerto della Chromatic Chamber Orchestra a Biella la mattina dell'8 marzo. Appuntamento a Palazzo Ferrero. Ingresso a offerta libera, e le donazioni raccolte andranno al ... rainews.it

Linea Verde, l’8 marzo protagonista il Piemonte: i Colli Tortonesi, fra storia e tradizioneLinea Verde 8 marzo. Nel corso della puntata le telecamere raggiungono Castellania, città che ha dato i natali a Fausto Coppi. maridacaterini.it

8 Marzo, festa della donna. Auguri a tutte Donne ! - facebook.com facebook

LA SICUREZZA NON HA GENERE: HA COMPETENZA 8 marzo 2026 Giornata internazionale della Donna #VigiliDelFuoco #CNVVF #8Marzo #IWD2026 x.com