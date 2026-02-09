Piani terapeutici sospesi per alcuni disabili la denuncia della Cisal Sanità

La Cisal Sanità denuncia che alcuni disabili nella provincia di Caserta vivono in condizioni di assistenza molto precarie. La federazione segnala che i piani terapeutici di molti di loro sono stati sospesi, lasciandoli senza le cure di cui hanno bisogno. La situazione riguarda in particolare i ragazzi nel centro sociosanitario di Aversa, e la denuncia mette in luce quanto la situazione sia difficile per chi ha bisogno di supporto costante.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Segreteria Nazionale della Federazione CISAL Sanità esprime fortissima preoccupazione per le condizioni di precarietà assistenziale in cui versano alcuni ragazzi disabili e diversamente abili della provincia di Caserta ed in particolare nell ‘ambito sociosanitario Co6 di Aversa. “ Come comunicatoci dal Segretario Provinciale della CISAL Sanità di Caserta, Luciano Gentile, ormai, da diverso tempo, ad alcuni disabili sono stati sospesi i Piani Terapeutici Riabilitativi Individualizzati per problemi burocratici ed organizzativi. In diversi casi i familiari dei pazienti disabili sono costretti a sostenere direttamente i costi delle prestazioni, creando – in tal modo – problemi di carattere economico-finanziario e soprattutto una discriminazione tra chi ha la possibilità di affrontare questi costi e chi, loro malgrado, non hanno le risorse necessarie per farvi fronte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

