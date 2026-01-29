Loredana Lecciso vittima dell'odio social dei fan di Al Bano e Romina | C'è ancora nostalgia provo amarezza

Loredana Lecciso ha aperto il suo cuore raccontando il peso delle parole dure che riceve sui social. La compagna di Al Bano Carrisi dice di sentirsi ferita dall’odio dei fan nostalgici della coppia e confessa di provare dispiacere e amarezza. La donna spiega che, nonostante tutto, c’è ancora nostalgia, ma anche molta amarezza per come vengono trattate.

Loredana Lecciso, compagna di Al Bano Carrisi, racconta a La volta buona l'odio social ricevuto dai fan nostalgici della coppia Al Bano-Romina: "Provo dispiacere e amarezza".

