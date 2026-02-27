Quic apertura straordinaria nei mercoledì di marzo per il rinnovo delle carte d' identità

Nel mese di marzo, gli sportelli Quic di viale Beverora apriranno in orario prolungato nei mercoledì 4, 11 e 18, con aperture straordinarie dalle 14 alle 18. Questa modifica riguarda il rinnovo delle carte d'identità e permette ai cittadini di prenotare un appuntamento per usufruire del servizio durante gli orari prolungati. La misura si applica esclusivamente ai mercoledì indicati.

Mercoledì 4, 11 e 18 marzo, gli sportelli polifunzionali Quic di viale Beverora estenderanno il proprio orario di attività con l'apertura straordinaria pomeridiana dalle 14 alle 18 Mercoledì 4, 11 e 18 marzo, gli sportelli polifunzionali Quic di viale Beverora estenderanno il proprio orario di attività con l'apertura straordinaria pomeridiana, dalle 14 alle 18, per accogliere su appuntamento i cittadini che devono rinnovare la carta d'identità. L'iniziativa si rivolge anzitutto a chi deve sostituire il proprio documento di identità cartaceo - la cui validità, come previsto dalle normative europee, cesserà il 3 agosto 2026 - con la carta d'identità elettronica, ma anche agli elettori che, in vista delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo prossimi, si ritrovino con il documento scaduto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Carta d’identità elettronica, apertura straordinaria per rinnovare il documento in occasione delle elezioni di quartiereDomenica 14 dicembre, in occasione delle elezioni di quartiere, il Comune di Cesena propone una speciale apertura straordinaria dello sportello...

Carte d’identità, scatta l’open day: tre giorni di aperture extra per il rinnovo elettronicoIl Comune di Lugo ha annunciato un'iniziativa straordinaria per facilitare il rinnovo della carta d'identità elettronica (Cie) ai suoi cittadini, in...