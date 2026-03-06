8 marzo a Pompei | ingresso gratis per le donne apertura straordinaria delle sezioni femminili delle Terme e a Oplontis itinerari speciali

L’8 marzo, a Pompei, le donne potranno entrare gratuitamente in tutti i luoghi della cultura statali. Verranno aperte in modo straordinario le sezioni femminili delle terme di Pompei e saranno proposti itinerari speciali sulla cosmesi e gli ornamenti femminili alla Villa di Oplontis. L’iniziativa riguarda anche l’apertura delle sezioni femminili delle terme e l’organizzazione di percorsi dedicati alla storia e alle tradizioni femminili nel sito.

