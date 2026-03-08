Nella giornata dell’8 marzo 2026 ad Avellino, si registra un divario di 8.000 euro tra uomini e donne in termini di retribuzione. In questa occasione, Spiniello ha richiesto l’installazione di stanze per l’allattamento nei luoghi pubblici. La manifestazione si svolge senza intenti celebrativi, ma come segno di impegno per affrontare le differenze di genere ancora presenti.

La giornata dell’8 marzo 2026 si apre ad Avellino non come una celebrazione, ma come un fronte di battaglia ancora aperto per la parità di genere. Sara Spiniello, rappresentante del Movimento 5 Stelle nel territorio irpino, ha lanciato un appello urgente alla creazione immediata di stanze di allattamento negli spazi pubblici della città. Il messaggio è netto: i dati nazionali mostrano che le donne guadagnano circa 8.000 euro in meno all’anno rispetto agli uomini e subiscono un divario previdenziale del 44,1%. La proposta locale punta a trasformare l’urbanistica di Avellino in uno strumento concreto di sostegno alla genitorialità. I numeri che raccontano un’ingiustizia strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 8 marzo: 8.000 euro di divario, Spiniello chiede stanze allattamento

La sinistra chiede 70.000 euro a ogni medicoLa Regione Puglia chiede ai medici di base di restituire 23 milioni di euro ricevuti, negli ultimi dieci anni, come parte dei loro compensi in virtù...

8 Marzo, Spiniello (M5S): «Non è una festa, è una battaglia ancora aperta»La rappresentante pentastellata di Avellino denuncia le disuguaglianze di genere in Italia e rilancia: «Stanze di allattamento nei luoghi pubblici...