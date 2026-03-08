8 Marzo Spiniello M5S | Non è una festa è una battaglia ancora aperta

La rappresentante pentastellata di Avellino denuncia le disuguaglianze di genere in Italia e rilancia: «Stanze di allattamento nei luoghi pubblici della città, subito» L'8 marzo non si celebra, si ricorda. E soprattutto, si riflette. È questo il messaggio che Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle, affida a una nota in occasione della Giornata Internazionale della Donna. «Solo il 53,9% delle donne italiane è occupata, contro il 71,3% degli uomini. Le donne guadagnano in media circa 8.000 euro in meno all'anno rispetto ai colleghi uomini. Il divario previdenziale raggiunge il drammatico 44,1%, mentre il part-time involontario colpisce il 15,6% delle lavoratrici», elenca Spiniello.