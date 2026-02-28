Iran è guerra Le ultime parole di Trump | A volte la forza serve ma

Alle prime luci di sabato 28 febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro la capitale iraniana, Teheran, dichiarando ufficialmente guerra all'Iran. Le azioni militari sono avvenute all'alba, senza ulteriori dettagli sui bersagli o le modalità dell'intervento. Le autorità dei due paesi non hanno rilasciato dichiarazioni immediate per spiegare le ragioni di questa operazione.

All'alba di oggi sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno attaccato Teheran, dichiarando guerra all'Iran. Qui di seguito l'articolo di Carlo Nicolato pubblicato su Libero proprio il 28 febbraio. La Farnesina ha confermato di aver invitato gli italiani a lasciare l’Iran, a non viaggiare in Libano e in Iraq e a prestare la massima attenzione in Israele. Il Regno Unito ha ritirato «temporaneamente« il personale diplomatico dalla sua ambasciata a Teheran «a causa dell’attuale situazione di sicurezza», mentre la Cina ha consigliato ai suoi cittadini di evitare di recarsi in Iran e ha esortato coloro che si trovano già nel Paese ad andarsene il prima possibile, con i voli disponibili o via terra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Iran, meglio il negoziato della guerra. Trump minaccia la forza ma punta sulla diplomaziaIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha smentito categoricamente — attraverso un messaggio pubblicato sul suo Truth Social — le...

Le guerre di Trump: ora pensa all'Iran

Usa e Israele bombardano l'Iran. Trump: Non avranno mai l'atomica. Missili di Teheran su Tel AvivLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz. Operazione congiunta con gli Usa. Uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana ... lastampa.it

Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convintoL'analisi di Rozenblat, ricercatore che ha lavorato nell’apparato di sicurezza israeliano: «Un cambio di regime ora», aveva scritto, «potrebbe essere più favorevole di un lungo processo diplomatico» ... corriere.it

Gli Stai Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione bellica in Iran, attaccando soprattutto i palazzi governativi e dell'intelligence iraniana. Una guerra che potrebbe destabilizzare tutta l'area. Ma come siamo arrivati a questo nuovo fronte aperto Ascolta il nuo - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Trump, avviata operazione in Iran, difendiamo gli americani dalle minacce. #ANSA x.com