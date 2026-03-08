8 marzo 2026 Meloni | Donne non devono scegliere tra lavoro e famiglia

Il 8 marzo 2026, il presidente del Consiglio ha ricordato l’importanza di una responsabilità che va oltre questa giornata, sottolineando che nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra lavoro, famiglia e libertà. In un discorso pubblico, ha invitato a lavorare ogni giorno per costruire un Paese in cui le donne possano realizzarsi senza dover fare compromessi.

“L’8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un’Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale “. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Alcuni risultati cominciano a vedersi ma strada ancora lunga”. “Il talento, la determinazione e il contributo delle donne sono una forza decisiva per la crescita della Nazione. In questi anni abbiamo lavorato anche in questa direzione. Alcuni risultati cominciano a vedersi. Tra questi, il livello più alto di sempre di occupazione femminile raggiunto in Italia, un traguardo di cui sono particolarmente fiera”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

