Tre immobili? Ecco perché devi scegliere tra lavoro e affitti

La nuova legge sugli affitti brevi cambia le regole del gioco per milioni di proprietari Con la nuova legge di bilancio, affittare tre immobili in locazione breve diventa un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti. La soglia per l’obbligo di partita Iva è stata abbassata da cinque a tre immobili, creando un cortocircuito giuridico per milioni di italiani. Dipendenti pubblici e professionisti si trovano ora in una situazione di incompatibilità, costretti a scegliere tra il posto di lavoro e la gestione dei propri immobili. Il problema principale emerge dal conflitto tra lo status di imprenditore e i doveri di alcune categorie professionali. Per i dipendenti pubblici, ad esempio, svolgere un’attività commerciale è vietato. Con la nuova normativa, affittare tre appartamenti con partita Iva rientra a pieno titolo nella definizione di attività commerciale, con conseguenze rilevanti lavora a tempo pieno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

