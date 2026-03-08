8 Marzo 2026 Meloni | Donne non devono scegliere tra lavoro e famiglia Il suo post

Il 8 marzo 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la presidente del Consiglio ha pubblicato un post su Facebook in cui ha affermato che le donne non devono essere costrette a scegliere tra lavoro e famiglia. La sua dichiarazione è stata condivisa sui social, evidenziando un messaggio diretto rivolto all'importanza di rispettare le scelte delle donne.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato su Facebook che l'8 marzo non è solo una ricorrenza simbolica. Secondo Meloni, questa giornata rappresenta un richiamo costante alla responsabilità collettiva per costruire una società più equa. Libertà, lavoro e famiglia. Meloni ha evidenziato che ogni donna dovrebbe poter conciliare libertà personale, carriera e vita familiare, senza dover fare compromessi tra questi aspetti fondamentali della propria realizzazione. L'obiettivo, ha spiegato, è creare un'Italia in cui le donne possano realizzarsi pienamente in tutti i campi della vita.