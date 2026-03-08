8 marzo | Meloni Nessuna donna debba scegliere tra libertà lavoro e famiglia

In occasione dell’8 marzo, il presidente del consiglio ha sottolineato che questa giornata invita tutti a mantenere un impegno costante nel promuovere un’Italia in cui ogni donna possa vivere senza dover scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale. La sua dichiarazione evidenzia l’importanza di una responsabilità che va oltre il singolo giorno e coinvolge l’intera società.

AGI - "L' 8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un'Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Il talento, la determinazione e il contributo delle donne sono una forza decisiva per la crescita della nazione", aggiunge. Meloni, rimuovere ostacoli, garantire parità . "In questi anni - ricorda - abbiamo lavorato anche in questa direzione. Alcuni risultati cominciano a vedersi. Tra questi, il livello più alto di sempre di occupazione femminile raggiunto in Italia, un traguardo di cui sono particolarmente fiera. 🔗 Leggi su Agi.it

A Napoli il convegno “Donna e caregiver: generazione sandwich, essere donna tra lavoro e famiglia”L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui la Presidente della Commissione regionale Sanità e Sicurezza...

