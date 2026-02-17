Busto Arsizio – Incidente stradale sulla superstrada 336 di Malpensa tra Busto e Gallarate

Un incidente sulla superstrada 336 “di Malpensa” tra Busto Arsizio e Gallarate ha causato disagi e preoccupazioni. Nella notte, due scontri in meno di 24 ore hanno coinvolto i veicoli sulla stessa strada, portando a blocchi temporanei e interventi di emergenza. Un'auto si è ribaltata, mentre un altro veicolo ha tamponato un trattore che stava attraversando la carreggiata. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti automobilisti, che hanno assistito a momenti di paura e confusione.

Notte di Apprensione sulla "Malpensa": Due Incidenti in 24 Ore Sollevano Allarmi sulla Sicurezza. Una doppia emergenza ha colpito la superstrada 336 "di Malpensa" in meno di 24 ore, con due incidenti distinti che hanno messo a dura prova i soccorsi e riacceso il dibattito sulla sicurezza di un'arteria fondamentale per la Lombardia. L'ultimo scontro, avvenuto ieri sera tra Busto Arsizio e Gallarate, ha coinvolto quattro persone, mentre un grave tamponamento, lunedì, aveva già lasciato una giovane donna in prognosi riservata al Circolo di Varese. Un Weekend Nero sulla 336: Dinamiche e Soccorsi. L'incidente più recente si è verificato intorno alle 21:20 di ieri, 17 febbraio 2026, nel tratto compreso tra gli svincoli di Cassano MagnagoBusto Arsizio e Gallarate Est, in direzione dell'aeroporto di Malpensa.