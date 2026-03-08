1 milione in gioco | i cittadini di Zocca chiedono trasparenza

Sabato 7 marzo circa cento cittadini si sono riuniti nel Parco delle Querce a Botteghino di Zocca, nel comune di Pianoro, per chiedere chiarezza sui lavori idraulici, valutati oltre un milione di euro. La manifestazione ha coinvolto residenti e rappresentanti della comunità, che hanno espresso il bisogno di informazioni trasparenti su questa operazione. La protesta si è svolta senza incidenti o eventi particolari.

Un centinaio di cittadini si è radunato sabato 7 marzo al Parco delle Querce a Botteghino di Zocca, nel comune di Pianoro, per chiedere trasparenza sui lavori idraulici da oltre un milione di euro. Il Comitato Val di Zena ha organizzato questa mobilitazione per richiedere un coinvolgimento più diretto dei residenti nelle decisioni sulla sicurezza del territorio e sul futuro della valle. L'assemblea popolare nasce dalla preoccupazione diffusa tra gli abitanti della frazione, che temono che le opere previste non siano sufficienti o mal posizionate. Oltre cinquanta persone hanno partecipato all'incontro, provenienti non solo da Botteghino ma anche dalle zone limitrofe come Farneto e Gruppioni.