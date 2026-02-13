Fondo Fine Carriera oltre 150 ex calciatori e allenatori chiedono trasparenza

Oltre 150 ex calciatori e allenatori hanno firmato una richiesta di maggiore chiarezza sul Fondo Fine Carriera, dopo aver scoperto che alcune decisioni sui pagamenti non sono state trasparenti. La protesta si è fatta conoscere oggi a Roma, durante una conferenza stampa, dove sono intervenuti Emiliano Viviano, con una carriera lunga in Serie A e in Europa, Thomas Berthold, campione del mondo con la Germania nel 1990 e con esperienze in Italia tra Verona e Roma, e Lorenzo Marronaro, ex calciatore e ora agente.

Trasparenza e informazione. È quanto chiedono oltre centocinquanta tra ex calciatori, ex allenatori e altri tesserati che si sono rivolti alla società di consulenza Offside FC e allo Studio Associato T-Legal Brigida-Vocalelli & Partners per fare chiarezza sulla gestione del Fondo di Fine Carriera e rendere accessibili i bilanci generati dai contributi versati. L'iniziativa, presentata oggi nel corso di una conferenza stampa a Roma, nasce dall'esigenza di rendere più consapevoli i professionisti di ieri, oggi e domani rispetto ai loro diritti e più in generale a un tema che impatta sulla fine del loro percorso.