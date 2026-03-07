Zverev senza crepe a Indian Wells | Berrettini si ferma al 2° turno

Al Masters 1000 di Indian Wells, Matteo Berrettini viene eliminato al secondo turno. L’avversario di Berrettini non riesce a superare il suo servizio e si impone in due set. Sascha Zverev, invece, prosegue senza difficoltà nel torneo, vincendo le sue partite e dimostrando solidità. La competizione continua con altri atleti ancora in corsa, mentre il percorso del romano si conclude presto.

Il cammino di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells si interrompe al secondo turno. Dopo la rimonta all’esordio contro Mannarino, l’azzurro trova dall’altra parte della rete un Alexander Zverev estremamente ordinato, che chiude la pratica in 1 ora e 12 minuti con il punteggio di 6-3, 6-4, senza concedere vere finestre di rientro. La fotografia statistica è netta: Zverev non concede palle break e domina con continuità al sevizio, vincendo l’89% dei punti con la prima e l’82% con la seconda. Berrettini, invece, paga soprattutto la resa con la seconda palla, fermandosi al 50%. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Berrettini fuori a Indian Wells: Zverev vince 6-3 6-4 e avanzaAlexander Zverev ha eliminato Matteo Berrettini a Indian Wells con il punteggio di 6-3 6-4: servizio incisivo, diritto protagonista e il tedesco ora cerca il terzo turno contro Nakashima o Ugo Carabel ... notizie.it