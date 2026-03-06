LIVE Berrettini-Zverev ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | 2° turno di grande fascino

Oggi si gioca il secondo turno del torneo ATP di Indian Wells, con Matteo Berrettini e Alexander Zverev protagonisti in campo. La partita si svolge in diretta e sono previste diverse emozioni per gli appassionati di tennis. Gli spettatori possono seguire l’evento aggiornando la cronaca in tempo reale, mentre i due giocatori si preparano a sfidarsi in questa fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, valido per il secondo turno dell’ ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione che apre il sunshine double con il torneo di Miami che invece lo chiuderà tra pochi giorni. Il romano è chiamato a fare un’impresa per cercare di accedere al terzo turno della competizione. Berrettini, non essendo nelle prime teste di serie, non ha avuto a disposizione il bye per saltare il primo turno, cosi come ha fatto a Zverev. Infatti, il nostro pluricampione di Coppa Davis, ha già affrontato e battuto Adrien Mannarino, tennista francese che ha vinto il primo set per 4-6, per poi subire la rimonta dell’azzurra con un doppio 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

#Berrettini apre. Alle 20 con Zverev. #Sinner chiude lo Stadium 1. Alle 3!! Alle 20 anche #Cobolli sullo Stadium 6 con Kecmanovic. #Musetti vs Fucsovics, 2° match dalle 20. #Paolini vs Potapova, 3° match dalle 20.

