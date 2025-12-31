Barella Inter il pilastro di Chivu | gerarchie che cambiano e nuovi equilibri a centrocampo

Barella, protagonista del centrocampo dell’Inter, rappresenta un punto di riferimento per il progetto di Cristian Chivu. La sua presenza stabile consente di sperimentare nuove soluzioni tattiche e di ridefinire gli equilibri in mediana. Con un ruolo consolidato, Barella si conferma elemento chiave nel rinnovamento della squadra, contribuendo a creare una dinamica di gioco più articolata e flessibile.

Inter News 24 Barella Inter è il punto fermo del progetto di Cristian Chivu: intorno al centrocampista sardo ruotano nuove soluzioni tattiche. Nel nuovo corso tecnico guidato da Cristian Chivu, c’è una certezza che non ammette discussioni: Nicolò Barella. Il centrocampista classe 1997, ex Cagliari, rappresenta l’imprescindibile del sistema nerazzurro, l’uomo capace di garantire intensità, qualità e letture tattiche difficilmente replicabili con altri interpreti. Le sue caratteristiche, fatte di dinamismo e capacità di incidere in entrambe le fasi, lo rendono il perno intorno al quale Chivu sta costruendo il nuovo centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barella Inter, il pilastro di Chivu: gerarchie che cambiano e nuovi equilibri a centrocampo Leggi anche: Genoa Inter, nodo centrocampo per Chivu: Barella regista d’emergenza e testa a testa per una maglia Leggi anche: Barella Inter, nessuno come lui a centrocampo: i numeri che impressionano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inter, comandano Lautaro e Bastoni, boom Esposito: ecco la top 10 per valori di mercato. Atalanta-Inter risultato 0-1: Lautaro gol, Chivu chiude l'anno da primo della classe - L'Inter a Bergamo passa grazie al gran lavoro di Pio Esposito, appena entrato, per Lautaro: la squadra di Chivu chiude il 2025 in vetta. msn.com

Angolo Tattico di Atalanta-Inter - Barella libero di svariare, la Dea che punta forte sugli esterni: le chiavi - Vittoria pesantissima e meritata da parte dell'Inter alla New Balance Arena, frutto anche delle scelte tattiche di Cristian Chivu che ha saputo mettere in difficoltà il collega ... msn.com

Cristian Chivu forse è quello giusto per l’Inter - Domenica sera l’Inter ha vinto contro l’Atalanta nella Serie A maschile di calcio ed è così riuscita a mantenere il primo posto in classifica. ilpost.it

FcInter1908 - Chivu sta riportando l’Inter al modello vincente in Serie A di Conte, con due registi in mezzo al campo. Prima erano Eriksen e Brozovic, oggi sono Zielinski e Çalhanoglu: una soluzione che libera più spazio per Barella e rende l’Inter molto più per - facebook.com facebook

Trevisani: "L' #Inter ha tre trascinatori. Zielinski oggi è meglio di Barella. Polemica #Conte- #Chivu Il Napoli è favorito" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.