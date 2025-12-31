Barella Inter il pilastro di Chivu | gerarchie che cambiano e nuovi equilibri a centrocampo

Da internews24.com 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barella, protagonista del centrocampo dell’Inter, rappresenta un punto di riferimento per il progetto di Cristian Chivu. La sua presenza stabile consente di sperimentare nuove soluzioni tattiche e di ridefinire gli equilibri in mediana. Con un ruolo consolidato, Barella si conferma elemento chiave nel rinnovamento della squadra, contribuendo a creare una dinamica di gioco più articolata e flessibile.

Inter News 24 Barella Inter è il punto fermo del progetto di Cristian Chivu: intorno al centrocampista sardo ruotano nuove soluzioni tattiche. Nel nuovo corso tecnico guidato da Cristian Chivu, c’è una certezza che non ammette discussioni: Nicolò Barella. Il centrocampista classe 1997, ex Cagliari, rappresenta l’imprescindibile del sistema nerazzurro, l’uomo capace di garantire intensità, qualità e letture tattiche difficilmente replicabili con altri interpreti. Le sue caratteristiche, fatte di dinamismo e capacità di incidere in entrambe le fasi, lo rendono il perno intorno al quale Chivu sta costruendo il nuovo centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com

barella inter il pilastro di chivu gerarchie che cambiano e nuovi equilibri a centrocampo

© Internews24.com - Barella Inter, il pilastro di Chivu: gerarchie che cambiano e nuovi equilibri a centrocampo

Leggi anche: Genoa Inter, nodo centrocampo per Chivu: Barella regista d’emergenza e testa a testa per una maglia

Leggi anche: Barella Inter, nessuno come lui a centrocampo: i numeri che impressionano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Inter, comandano Lautaro e Bastoni, boom Esposito: ecco la top 10 per valori di mercato.

barella inter pilastro chivuAtalanta-Inter risultato 0-1: Lautaro gol, Chivu chiude l'anno da primo della classe - L'Inter a Bergamo passa grazie al gran lavoro di Pio Esposito, appena entrato, per Lautaro: la squadra di Chivu chiude il 2025 in vetta. msn.com

barella inter pilastro chivuAngolo Tattico di Atalanta-Inter - Barella libero di svariare, la Dea che punta forte sugli esterni: le chiavi - Vittoria pesantissima e meritata da parte dell'Inter alla New Balance Arena, frutto anche delle scelte tattiche di Cristian Chivu che ha saputo mettere in difficoltà il collega ... msn.com

barella inter pilastro chivuCristian Chivu forse è quello giusto per l’Inter - Domenica sera l’Inter ha vinto contro l’Atalanta nella Serie A maschile di calcio ed è così riuscita a mantenere il primo posto in classifica. ilpost.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.