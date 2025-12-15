La ZES Unica 2025 segna un passo importante nelle strategie di incentivo agli investimenti nel Mezzogiorno. Marrone di Confapi sottolinea come questa evoluzione favorisca un rapido sviluppo economico, evidenziando il caso della Campania, che ha saputo sfruttare con successo le nuove opportunità offerte dall'iniziativa.

© Anteprima24.it - Zes, Marrone (Confapi): “Ora più investimenti strategici”

Tempo di lettura: 2 minuti “ La ZES Unica 2025 rappresenta un’evoluzione importante delle politiche di incentivo agli investimenti nel Mezzogiorno e i dati mostrano come la Campania abbia saputo coglierne le opportunità in modo particolarmente efficace. Il quadro che emerge è complessivamente positivo e offre spunti utili per rafforzare ulteriormente lo strumento”. A dirlo è Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli e responsabile nazionale Zes di Confapi. “ Il passaggio dalle ZES regionali a un’unica ZES nazionale introduce maggiore omogeneità e trasparenza. La competizione implicita tra territori non va letta come un fattore penalizzante, ma come un incentivo a migliorare la qualità dei progetti”, aggiunge. Anteprima24.it

Zes unica: Confapi, proroga credito d'imposta al 31 dicembre - "Il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali del Sud è una misura strategica per il rilancio economico del Mezzogiorno". ansa.it

Zes unica, Marrone (Confapi): «Serve la proroga del credito d’imposta al 31 dicembre» - «Il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali del Sud è una misura strategica per il rilancio economico del Mezzogiorno»: lo dichiara Raffaele Marrone, delegato Zes di ... ilmattino.it

#PMI – Oltre 200 imprenditori al meeting annuale di Confapi Venezia e Treviso: investimenti, capitale umano e innovazione le sfide per il 2026 Oltre 200 imprenditori hanno partecipato al tradizionale evento di fine anno dei soci Confapi Venezia e Confapi Tre - facebook.com facebook