La Zes Unica funziona Marrone Confapi | Campania protagonista ora investimenti più strategici

La ZES Unica 2025 si conferma un successo, con la Campania protagonista. Secondo Marrone di Confapi, questa evoluzione delle politiche di incentivazione nel Mezzogiorno consente investimenti più strategici e mirati, rafforzando il ruolo della regione come motore di sviluppo e crescita economica.
“La Zes Unica 2025 rappresenta un’evoluzione importante delle politiche di incentivo agli investimenti nel Mezzogiorno e i dati mostrano come la Campania abbia saputo coglierne le opportunità in modo particolarmente efficace. Il quadro che emerge è complessivamente positivo e offre spunti utili per rafforzare ulteriormente lo strumento”. A dirlo è Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli e responsabile nazionale Zes di Confapi. “Il passaggio dalle Zes regionali a un’unica Zes nazionale introduce maggiore omogeneità e trasparenza. La competizione implicita tra territori non va letta come un fattore penalizzante, ma come un incentivo a migliorare la qualità dei progetti”, aggiunge. Ildenaro.it
«La ZES Unica 2025 rappresenta un'evoluzione importante delle politiche di incentivo agli investimenti nel Mezzogiorno e i dati mostrano come la Campania abbia saputo coglierne le opportunità in modo ...
