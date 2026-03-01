Rhea Ripley punta a WrestleMania 42 | la reazione di Jade Cargill

L'ultima puntata di Raw ha annunciato una sfida per il Women’s World Championship in vista di WrestleMania 42, con Liv Morgan che ha accettato l’avversaria. Rhea Ripley mira a partecipare all'evento. Jade Cargill ha reagito alla situazione.

L'ultima puntata di Raw ha introdotto una sfida per il Women’s World Championship in vista di WrestleMania 42, con Liv Morgan che ha accettato l’avversaria Stephanie Vaquer. Contemporaneamente, sei atlete hanno preso parte all'Elimination Chamber femminile per conquistare un’opportunità contro Jade Cargill nello Showcase of the Immortals. L’esito ha visto emergere Rhea Ripley come vincitrice, eliminando per ultima Tiffany Stratton, assicurando così l’accesso al match contro la campionessa. Nel quadro della programmazione, Liv Morgan è stata protagonista di una sfida decisiva contro Stephanie Vaquer per il titolo femminile di WrestleMania 42. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Rhea Ripley vince la Elimination Chamber: sfida a Jade Cargill per WrestleMania

Rhea Ripley ha vinto la Women's Elimination Chamber Match e affronterà la WWE Women's Champion Jade Cargill a WrestleMania 42.

