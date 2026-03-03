Rhea Ripley vs Jade Cargill | la rivalità che infiamma i social

Rhea Ripley e Jade Cargill sono protagoniste di una rivalità molto discussa sui social media. Dopo che Ripley ha ottenuto una vittoria importante in Elimination Chamber, si è guadagnata un biglietto per WrestleMania 42, dove affronterà la detentrice del Women’s Championship. La disputa tra le due atlete continua a generare attenzione tra i fan e gli appassionati di wrestling.

Una vittoria decisiva in Elimination Chamber ha aperto a Rhea Ripley la strada verso WrestleMania 42, dove è prevista la contesa per il Women’s Championship contro Jade Cargill. Al di fuori dell’arena, la rivalità ha assunto dinamiche provocate da scambi vocali tra le due atlete, accompagnati dall’ingresso nel confronto di Piper Niven e Chelsea Green, segno di una strategia studiata dalla WWE per potenziare l’appeal dello scontro principale. La qualificazione di Ripley a WrestleMania è arrivata grazie all’esito dell’Elimination Chamber, che ha posto lei come sfidante a Jade Cargill per il Women’s Championship. Jade Cargill ha reagito inizialmente con una postura apparente di indifferenza, per poi scatenare un intercambio verbale con la sfidante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Rhea Ripley e Jade Cargill: la faida social che infiamma il wrestlingOh god another victim, will you girls lighten up and stop crying ???? we haven’t even started yet boo.

Rhea Ripley vince la Elimination Chamber: sfida a Jade Cargill per WrestleManiaL’apertura di Elimination Chamber allo United Center ha regalato emozioni forti e ha delineato un possibile dream match per lo show clou dell’anno.

Rhea Ripley vs Jade Cargill — The Most POWERFUL Women in WWE Dream Match ”

