WWE | NXT Vengeance Day svelate le quote delle scommesse ecco chi è favorito

Durante la giornata sono state rese note le quote delle scommesse per l’evento WWE NXT Vengeance Day, con alcuni lottatori considerati favoriti rispetto ad altri. La manifestazione ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati, che ora analizzano le possibilità di vittoria di ciascun atleta in base alle quote pubblicate. L’evento si svolge tra aspettative e speculazioni, alimentando il dibattito tra i fan.

NXT Vengeance Day aveva già creato molta curiosità tra i fan, ma le nuove quote delle scommesse hanno aggiunto un ulteriore elemento di discussione. Secondo le quote pubblicate da BetOnline, diversi match della card presentano favoriti piuttosto netti, offrendo un primo indizio su come potrebbero andare a finire gli incontri quando lo show andrà in onda. Il match titolato più importante della serata vedrà il campione NXT, Joe Hendry, difendere il titolo contro Ricky Saints. Hendry ha conquistato il titolo vacante il mese scorso, ma Saints ha subito chiarito di volerlo riconquistare. Secondo le quote, Hendry è il grande favorito. Questi numeri indicano che gli allibratori si aspettano, almeno per ora, che il regno di Hendry continui.