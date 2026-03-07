NXT Vengeance Day 2026 si terrà al Performance Center di Orlando, in Florida, e rappresenta il prossimo evento premium della federazione. La manifestazione coinvolgerà diversi lottatori che prenderanno parte ai match programmati per la serata. La data dell’evento non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma l’appuntamento si avvicina e l’interesse cresce tra i fan della federazione.

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova Preview qui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo di Vengeance Day 2026 che si terrà dal Performance Center di Orlando, Florida. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. Lo Street Fight Match che vedrà contrapposte Blake Monroe e Jaida Parker, a mio avviso una faida ben costruita tra due superstar importanti per il brand. Trovo una Monroe pronta per fare il salto nel main roster appena subito dopo WrestleMania e la cosa migliore per lei sarebbe arrivare al medesimo con uno status importante ad NXT. Sarà un match di alto livello, almeno secondo me e la stipulazione aiuterà molto entrambe le contendenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT Vengeance Day 2026 – Preview

WWE NXT: aggiornata la card di Vengeance DayUfficiale l’NXT Underground Match tra Lola Vice e Kelani Jordan: la card del 7 marzo prende forma.

Card completa di NXT Vengeance 2026Il prossimo grande spettacolo della WWE dedicato a NXT si conferma come un evento dalle dinamiche variegate, capace di mettere in scena campioni e...

NXT Vengeance Day 2026 Predictions

Contenuti e approfondimenti su NXT Vengeance Day 2026 Preview.

Temi più discussi: NXT Vengeance Day 2026 – La Card del PLE WWE; WWE: NXT Vengeance Day 2026, la card aggiornata; NXT Vengeance Day 2026; NXT Vengeance Day 2026: Streaming, orario e dove vederlo.

NXT Vengeance Day 2026Sabato 7 marzo 2026 (nella notte italiana tra sabato e domenica) torna NXT Vengeance Day, giunto alla sua tredicesima edizione nella storia della serie Vengeance targata WWE. Lo special event dedicato ... zonawrestling.net

NXT Vengeance Day 2026: Match Card, Start Time, And How To WatchAs WWE's main roster stars continue on down the road to WrestleMania, their NXT counterparts are on a parallel journey that ends on the same day at Stand & Deliver. While the final main roster PLE, ... thesportster.com

Ecco i pronostici di @maxisawesome92_ per #WWENXT Vengeance Day 2026: siete d'accordo con lui Quali sono i vostri Diteci nei commenti! - facebook.com facebook

WWE: Aggiunta una stipulazione speciale ad un match di Vengeance Day x.com