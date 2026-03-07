NXT Vengeance Day 2026 – Preview

NXT Vengeance Day 2026 si terrà al Performance Center di Orlando, in Florida, e rappresenta il prossimo evento premium della federazione. La manifestazione coinvolgerà diversi lottatori che prenderanno parte ai match programmati per la serata. La data dell’evento non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma l’appuntamento si avvicina e l’interesse cresce tra i fan della federazione.

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova Preview qui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo di Vengeance Day 2026 che si terrà dal Performance Center di Orlando, Florida. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. Lo Street Fight Match che vedrà contrapposte Blake Monroe e Jaida Parker, a mio avviso una faida ben costruita tra due superstar importanti per il brand. Trovo una Monroe pronta per fare il salto nel main roster appena subito dopo WrestleMania e la cosa migliore per lei sarebbe arrivare al medesimo con uno status importante ad NXT. Sarà un match di alto livello, almeno secondo me e la stipulazione aiuterà molto entrambe le contendenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

