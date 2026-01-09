Dopo aver consolidato la propria presenza in TNA e aver contribuito allo sviluppo della scena femminile in NXT, Jordynne Grace si prepara a entrare nel main roster WWE. La sua promozione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della wrestler, che ha dimostrato competenza e determinazione. Resta da capire quale sarà la sua futura direzione nel roster principale e come si inseriranno le sue capacità in un contesto di alto livello.

C’è aria di promozioni in casa WWE e dopo Trick Williams, Je Von Evans e Oba Femi è giunto il turno di Jordynne Grace ma quale sarà la sua direzione nel main roster? Dopo aver dimostrato una grande capacità, facendosi un nome in TNA, Jordynne Grace è in WWE ormai dal 2024 con NXT, aiutando molto nello sviluppo della scena femminile. Ora però la WWE ha preso una decisione chiara: Jordynne verrà promossa nel main roster. Infatti proprio nello show di stanotte a Berlino la Grace ha preso parte ad un match, e inoltre è stato confermato che sarà una nuova lottatrice di Smackdown. Inizierà così il suo periodo nel main roster di SmackDown, inaugurando una nuova era per lo show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Svelta la direzione di Jordynne Grace nel main roster

