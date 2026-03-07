LIVE Paolini-Potapova 6-7 6-2 6-3 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | la toscana vola al terzo turno dopo 2 ore e mezza di match!

Al torneo WTA di Indian Wells, la tennista toscana ha sconfitto la russa in tre set dopo due ore e mezza di partita. La sfida si è conclusa con un punteggio di 6-7, 6-2, 6-3, consentendo alla giocatrice italiana di accedere al terzo turno. La diretta è stata aggiornata fino alla fine del match, invitando gli appassionati a continuare a seguire gli aggiornamenti sul sito.

02:23 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal mondo dello sport. Buona notte a tutti! 02:19 La classe 2001 ha vinto il 43% di punti con la seconda. La toscana il 54%. 02:18 Paolini ha vinto il 79% di game al servizio. La portacolori austriaca il 53%. 02:16 Entrambe sono al 39% per quanto riguarda i punti in risposta vinti dalla prima di servizio avversaria. 6-7 6-2 6-3 Finisce in rete il rovescio lungolinea giocato in difesa della portacolori austriaca. La toscana porta a casa il match dopo tre combattuti set. 0-40 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete di "Jas".