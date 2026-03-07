LIVE Italia-Brasile 0-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | azzurri vicini al vantaggio nel quinto inning

In diretta, l'incontro tra Italia e Brasile si è concluso con un punteggio di 0-0. Durante il quinto inning, gli azzurri sono rimasti vicini al vantaggio, mentre alle 20:38 un lancio ha provocato due strike, con la seconda chiamata in foul di poco, ma con Reginatto vicino alla palla. La partita continua a tenere alta l'attenzione degli spettatori.

20:39 Eliminato Pasquantino, palla alta sulla propria testa e il catcher do Carmo non ha problemi. Tocca a Canzone. 20:38 Due strike, la seconda è in foul di poco, ma è pure un bene perché sulla palla c’era Reginatto. 20:38 Quarto ball di Villarroel, dunque Berti va in prima e in battuta c’è Pasquantino. 20:34 Altro ottimo K di Jacob, che non lascia assolutamente niente in questo inning! E ora l’Italia dovrà giocoforza prendere in mano la situazione in attacco. 20:33 Palla lunga a sinistra di Maciel, Nori cattura facilmente e due out. Ritorna Gomes. 20:32 Bravissimo Jacob a recuperare da tre ball senza strike, elimina Koragi ed è primo out. Ora c’è Maciel. 🔗 Leggi su Oasport.it

20:03 Colpisce verso la terza base Canzone, ma viene eliminato facilmente da Bichette in prima.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:02 Un ball, uno strike. 20:02 Pasquantino colpisce lungo a sinistra, ma Mascai controlla facilmente la ...

