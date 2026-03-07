Nella prima giornata del World Baseball Classic 2026, negli Stati Uniti, gli USA e il Messico hanno ottenuto vittorie mentre l’Olanda è uscita sconfitta. Le partite si sono svolte nel territorio americano e hanno visto confronti tra diverse nazioni. La giornata ha portato risultati importanti per alcune squadre, con le partite che sono state seguite da appassionati di baseball.

Va in archivio una prima giornata piena di incontri nel territorio americano al World Baseball Classic 2026. Nella notte si sono infatti svolti complessivamente sette sfide tra San Juan (Porto Rico), Houston (Stati Uniti) e Miami (Stati Uniti). Nel match d’apertura del girone A in Portorico Cuba si è imposta su Panama per 1-3 in un match di fatto deciso nelle battute iniziali, dove sono arrivati i punti da parte della squadra vincitrice (uno nel secondo, due nel terzo). Più larga a livello di tabellino invece la vittoria dei padroni di casa del Portorico, passati per 5-0 sulla Colombia prendendo il largo con un big inning al quinto. Nel raggruppamento B sorride il Messico, capace di battere la Gran Bretagna per 8-2 cambiando marcia nel penultimo e nell’ultimo atto, dove ha marcato tre e quattro sigilli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026: vittoria nella notte per USA e Messico, cade l’Olanda

