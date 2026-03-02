World Baseball Classic 2026 | un bullpen mai così profondo per l’Italia Una delle punte è l’autoctono Samuel Aldegheri

L’Italia si prepara al World Baseball Classic 2026 con un roster che mette in evidenza un grande numero di lanciatori, tra cui spicca l’autoctono Samuel Aldegheri. La squadra si presenta con un bullpen molto più profondo rispetto alle edizioni precedenti, offrendo diverse opzioni per la rotazione e le chiusure. La presenza di diversi lanciatori italiani rappresenta una novità significativa in questa competizione.

Sarà un’Italia con tanto da dare in termini di lanciatori, quella che si presenta al World Baseball Classic 2026. Tra partenti e rilievi, di materiale importante ce n’è e va sottolineato come ci sia anche una parte reale d’Italia ad affiancare le superstar MLB. Andiamo a vedere il perché. Aldegheri verrà affiancato da due figure di grandissima levatura. Innanzitutto Aaron Nola, di fatto già una leggenda dei Philadelphia Phillies, l’unica franchigia con cui sia mai sceso in campo: per lui una convocazione tra gli All Star nel 2018 e il record del maggior numero di strikeout in una gara MLB, 10 (pari con Tom Seaver e Corbin Burnes). Per lui... 🔗 Leggi su Oasport.it

