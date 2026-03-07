World Baseball Classic 2026 la classifica del girone dell’Italia Gli azzurri agganciano USA e Messico

Durante la prima giornata del World Baseball Classic 2026, l’Italia ha affrontato il Brasile al Daikin Park di Houston, conquistando una vittoria per 8-0 grazie a un’ottima prestazione di Samuel Aldegheri sul monte di lancio. Con questa vittoria, gli azzurri si sono posizionati nella classifica del girone, agganciando Stati Uniti e Messico. La competizione continua con altre partite in programma.

Al Daikin Park di Houston è Samuel Aldegheri il lanciatore vincente: l’Italia nella prima partita del World Baseball Classic 2026 asfalta il Brasile, sconfitto per 8-0. Gli azzurri agganciano così in testa alla classifica gli Stati Uniti ed il Messico, a loro volta vittoriosi all’esordio. Nel prosieguo del torneo, ora, l’Italia affronterà, nella prima fase a gironi, domani, domenica 8 marzo, alle ore 18.00 la Gran Bretagna, mercoledì 11 marzo alle ore 2.00 gli Stati Uniti, ed infine giovedì 12 marzo alla mezzanotte il Messico, in quella che potrebbe essere la sfida decisiva per il passaggio del turno. 1) Stati Uniti 1.000 (1 partita giocata)2) Italia 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - World Baseball Classic 2026, la classifica del girone dell’Italia. Gli azzurri agganciano USA e Messico World Baseball Classic 2026: il girone e le avversarie dell’Italia. Sfida al Messico per la qualificazione?L’Italia, com’è noto, avrà quattro avversarie nel girone B del World Baseball Classic 2026 a Houston. World Baseball Classic 2026: vittoria nella notte per USA e Messico, cade l’OlandaVa in archivio una prima giornata piena di incontri nel territorio americano al World Baseball Classic 2026. Contenuti e approfondimenti su World Baseball Classic. Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; Le gare del World Baseball Classic su Sky e in streaming su NOW; Guida al World Baseball Classic 2026: formato, roster e favoriti; Calendario World Baseball Classic 2026: orari giorno per giorno, tv, programma dai gironi alla finale. Italia-Brasile oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingFinalmente ci siamo. Oggi, sabato 7 marzo, si gioca Italia-Brasile, partita che segna l'esordio degli azzurri al World Baseball Classic 2026. Il ... oasport.it World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in direttaDal 5 marzo alla notte italiana del 18 marzo va in scena il World Baseball Classic 2026: scopri di seguito dove vedere le partite. olympics.com DIRETTA LIVE: Italia, ci siamo! Pronto il debutto degli azzurri contro il Brasile al World Baseball Classic 2026 - facebook.com facebook L’italo-venezuelano Renzo Martini, punta di lancio degli Azzurri nel World Baseball Classic x.com