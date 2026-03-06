World Baseball Classic 2026 | Giappone a valanga all’esordio vince anche l’Australia

Nel Tokyo Dome si sono disputate le prime partite della World Baseball Classic 2026. Il Giappone ha esordito con una vittoria schiacciante, mentre l’Australia ha conquistato il suo secondo successo nel girone C battendo la Repubblica Ceca. Le partite hanno coinvolto le squadre del girone e segnato l’inizio della competizione.

Al Tokyo Dome continuano a svilupparsi le prime questioni di World Baseball Classic. L’Australia raddoppia, questa volta sulla Cechia, e va a due vittorie nel girone C, mentre fa il proprio esordio proprio il Giappone padrone di casa. E lo fa, come vedremo, in modo roboante. Nel match pomeridiano della capitale nipponica per l’Australia c’è un chiaro 5-1 nei confronti della Cechia. Sono però gli europei a passare in vantaggio su volata di sacrificio di Vojtech Mensik, che colpisce su Whitefield per permettere a Cervenka di andare a realizzare il primo punto nella parte bassa del secondo inning. In quella alta del terzo, però, l’Australia risponde senza troppi complimenti: fuoricampo a sinistra di Curtis Mead e 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - World Baseball Classic 2026: Giappone a valanga all’esordio, vince anche l’Australia Leggi anche: World Baseball Classic 2026: Australia e Corea del Sud a segno nella prima giornata World Baseball Classic 2026: sarà ancora USA-Giappone per il titolo? Fioccano le outsiderStati Uniti contro Giappone, la nuova sfida? Evidentemente sì, secondo i pareri di praticamente tutti quelli che navigano attorno al World Baseball... Aggiornamenti e contenuti dedicati a World Baseball Classic. Temi più discussi: Le gare del World Baseball Classic su Sky e in streaming su NOW; Guida al World Baseball Classic 2026: formato, roster e favoriti; Calendario World Baseball Classic 2026: orari giorno per giorno, tv, programma dai gironi alla finale; World Baseball Classic su Sky. C'è Italia-Brasile. World Baseball Classic 2026: Australia e Corea del sud si impongono nel primo giorno di gare a TokyoSi è alzato il sipario sul World Baseball Classic 2026. Ad aprire i battenti è stato il raggruppamento C, in scena in oriente, nello specifico in ... oasport.it World Baseball Classic bracket 2026: Full schedule, times, TV channels for every WBC gameJapan will look to record its third championship in as many WBCs in 2026. msn.com E come cavolo doveva cominciare Il World Baseball Classic del Giappone é appena iniziato, la sua prima partita, contro Taiwan, é solo al terzo inning Shohei Ohtani é già andato alla battuta 3 volte Ha battuto un doppio (sul primo lancio visto), un singolo e u - facebook.com facebook Una Superlega per Nazionali: il World baseball classic è un modello per l’Europa x.com