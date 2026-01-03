Week end lungo della Befana a Firenze e in Toscana | musei gratis spettacoli eventi

Il week end lungo della Befana a Firenze e in Toscana offre numerose opportunità di cultura e intrattenimento. Domenica 4 gennaio si svolge la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Un’occasione per scoprire luoghi d’arte e storia in modo accessibile e senza programma prestabilito.

FIRENZE – Ricco di spettacoli ed eventi il primo week end dell'anno a Firenze e in Toscana. Domenica 4 torna la #domenicalmuseo – l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Per l'occasione, sarà possibile visitare gratuitamente il Museo archeologico nazionale (dalle 8.30 alle 14, ultimo

