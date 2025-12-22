"Quello che stiamo combinando ormai passa come se fosse una cosa normale, ma quello che stiamo facendo è straordinario: siamo noi gli intrusi in testa alla classifica. Non so quanto potrà durare, ma siamo felici di aver riacceso l’entusiasmo in città". Così Spiro Leka si presenta in sala stampa, chiedendo un riconoscimento per quello che i suoi ragazzi stanno dimostrando. Perché contro una squadra come Rieti, attrezzata ed esperta sotto i tabelloni, quando si è infortunato De Laurentiis (una scavigliata da valutare oggi), la serata poteva complicarsi: invece sia Virginio che Fainke si sono rivelati affidabili, hanno combattuto, preso e dato botte, conquistato rimbalzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il capolavoro di coach Leka: "Sono contentissimo"

Leggi anche: Coach Leka elogia il gruppo:: "Un atteggiamento eccezionale"

Leggi anche: Il play è l’Under 21 del mese. Leka secondo solo a Diana nella sfida tra i coach

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il capolavoro di coach Leka: Sono contentissimo.

«Questi ragazzi sono dei leoni». Il coach della Vuelle Spiro Leka si gode la vittoria di Milano e il primo posto lodando la sua squadra - Prima il bastone poi la carota: «Non avevo lodato molto la squadra mercoledì contro Avellino, nonostante avessero giocato una partita strepitosa, perché non volevo che arrivassero a Milano con la ... corriereadriatico.it

«Questi ragazzi sono dei leoni». Il coach della Vuelle Spiro Leka si gode la vittoria di Milano e il primo posto lodando la sua squadra - PESARO La Vuelle si gode il meritato primato in classifica e anche un paio di giorni di riposo, visto che i biancorossi si ritroveranno in palestra nella giornata di martedì, in vista del prossimo ... msn.com

178 Is guitarist Ace Frehley & Kiss one of the most influential bands in music?

Il Semaforo del Coach MC Kennie La torsione sullo stacco dei 2-0 è un capolavoro atletico Openda Potenza metabolica alias accelerazione nei 30 m da fermo, il parametro atletico più influente nel calcio moderno Bremer Per 60 minuti un atleta superio x.com

CAPOLAVORO OLIMPIA! MILANO NON SI FERMA: BATTUTO ANCHE IL REAL MADRID Alla prima all'Allianz Cloud, la truppa di coach Peppe Poeta vince ancora contro i Blancos di Scariolo. E la firma ce la mette Marko Guduric. Il finale... https://www.pia - facebook.com facebook