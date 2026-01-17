Vuelle final four di Coppa Italia a Rimini Leka chiama i tifosi per la gara con Bergamo
Vuelle si prepara alla Final Four di Coppa Italia, che si terrà al palasport Flaminio di Rimini. La squadra invita i tifosi a sostenere la gara contro Bergamo, che si svolgerà nelle prossime settimane. L'evento rappresenta un'importante occasione per condividere un momento di sport e passione, in una location facilmente raggiungibile per i tifosi locali e non solo.
Sarà a un tiro di schioppo da casa la Final Four di Coppa Italia che, a questo punto, promette scintille sul piano del tifo: ieri, infatti, la Lnp ha assegnato la manifestazione al palasport Flaminio di Rimini. Ad aprire la kermesse, che si giocherà dal 13 al 15 marzo, sarà proprio Pesaro, venerdì pomeriggio contro la Tezenis Verona, a seguire Rimini sfiderà Brindisi. La finale, domenica 15 marzo, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Il sabato, invece, la serie A2 si prenderà un giorno di riposo per lasciar spazio alle semifinali della B Nazionale che vedranno in campo Vigevano-Pielle Livorno e Virtus Roma-Montecatini, quattro piazze comunque storiche per il basket che promettono di portare altra gente sugli spalti del vecchio Flaminio per un happening da non perdere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Rimini chiama i tifosi a raccolta: "Con la Fortitudo gara cruciale"
Leggi anche: Vuelle, obiettivo Final Four di Coppa Italia
Vuelle, final four di Coppa Italia a Rimini. Leka chiama i tifosi per la gara con Bergamo; Ufficiale, si giocheranno a Rimini le Final Four di Coppa Italia LNP 2026.
Vuelle, the Coppa Italia final four will be held in Rimini. Leka calls on fans for the match against Bergamo. - While awaiting the finals, from March 13th to 15th, there's a clash against the Lombardy team, who conquered Mestre. sport.quotidiano.net
Vuelle, obiettivo Final Four di Coppa Italia - Domenica contro Rieti i due punti sono fondamentali, ma è probabile che tutto si decida il 28 a Verona nell’ultima di andata Mancano solo due giornate al giro di boa: dopo la partita con Rieti, in ... ilrestodelcarlino.it
Il ciclone Vuelle abbatte Rieti: la Final di Coppa Italia è conquistata - PESARO La Vuelle fa tredici alla voce vittorie mantenendo la vetta solitaria in classifica e per Natale si regala la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia con una giornata di anticipo ... corriereadriatico.it
La Vuelle porta a casa due preziosissimi punti sul campo di Ruvo di Puglia al termine di una partita dal finale al cardiopalma. Il punteggio finale (95-90) spiega poco dello strano andamento della partita: Pesaro ha approcciato la gara alla perfezione, servendo - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.