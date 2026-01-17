vuelle final four di coppa italia a rimini leka chiama i tifosi per la gara con bergamo

Vuelle si prepara alla Final Four di Coppa Italia, che si terrà al palasport Flaminio di Rimini. La squadra invita i tifosi a sostenere la gara contro Bergamo, che si svolgerà nelle prossime settimane. L'evento rappresenta un'importante occasione per condividere un momento di sport e passione, in una location facilmente raggiungibile per i tifosi locali e non solo.

Sarà a un tiro di schioppo da casa la Final Four di Coppa Italia che, a questo punto, promette scintille sul piano del tifo: ieri, infatti, la Lnp ha assegnato la manifestazione al palasport Flaminio di Rimini. Ad aprire la kermesse, che si giocherà dal 13 al 15 marzo, sarà proprio Pesaro, venerdì pomeriggio contro la Tezenis Verona, a seguire Rimini sfiderà Brindisi. La finale, domenica 15 marzo, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Il sabato, invece, la serie A2 si prenderà un giorno di riposo per lasciar spazio alle semifinali della B Nazionale che vedranno in campo Vigevano-Pielle Livorno e Virtus Roma-Montecatini, quattro piazze comunque storiche per il basket che promettono di portare altra gente sugli spalti del vecchio Flaminio per un happening da non perdere.

