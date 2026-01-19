Volley la Rossopomodoro cade anche a Fiumefreddo
La Rossopomodoro Volo Palermo subisce una nuova sconfitta, la settima nelle ultime otto gare, nel campionato di Serie B maschile di volley. Nell’ultima giornata di andata, la squadra è stata battuta dal Papiro a Fiumefreddo, evidenziando le difficoltà di questa fase del torneo. La squadra ora si prepara per la ripresa del campionato, valutando le strategie per migliorare i risultati.
Volley, Rossopomodoro Palermo a Fiumefreddo per interrompere la serie negativa
Domani alle 18:30, la Rossopomodoro Palermo affronta il Papiro Fiumefreddo in trasferta, nell'ultima partita del girone di andata del campionato di Serie B maschile di volley. La sfida rappresenta un’occasione per la squadra di cercare di interrompere la serie negativa e riprendere il cammino con determinazione. La partita si svolge sul difficile campo avversario, in un incontro importante per il proseguo della stagione.
