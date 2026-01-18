Volley battaglia da cinque set | Scalia Sciacca chiude l' andata con una vittoria

Nel palazzetto Roccazzella, pieno in ogni ordine di posto, Scalia Sciacca Volley ha chiuso l’andata con una vittoria al tie-break contro Ciclope Bronte. La partita, lunga e combattuta, ha visto le due squadre confrontarsi in un match intenso, conclusosi con un risultato di 3-2. Questa vittoria rappresenta un importante risultato per la formazione locale, confermando il buon stato di forma della squadra.

Nel palatenda Roccazzella gremito in ogni ordine di posto, Scalia Sciacca Volley conquista una prestigiosa vittoria al tie-break contro il forte Ciclope Bronte, imponendosi 3-2 al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni. Un successo importante che consente ai saccensi di.

La Querzoli Volley Forlì conclude il girone d'andata con una sconfitta, dopo una partita intensa contro la Nef Re Salmone Osimo. La sfida, disputata sabato sul campo avversario, ha visto le formazioni impegnate per tutto l'incontro, ma alla fine la squadra di Forlì non è riuscita a ottenere il risultato sperato.

