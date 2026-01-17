La Consar torna al Pala De Andrè per sfidare Macerata e cercare la rivincita

La Consar Ravenna torna al Pala De Andrè per affrontare la Banca Macerata Fisiomed nella seconda giornata del girone di ritorno della Serie A2 Credem Banca. Dopo due trasferte consecutive e quasi un mese dall'ultima gara casalinga, la squadra si prepara a una sfida importante, con l’obiettivo di ottenere una risposta positiva sul campo.

Tornata a vincere a Porto Viro, la squadra ravennate insidia il primo posto di Pineto e Prata nel match casalingo di domenica alle 18 contro la Banca Macerata Fisiomed. Di Lascio: “Dovremo essere aggressivi fin dal primo pallone”. Mirko Casadei ospite di lusso Dopo due partite in trasferta e a quasi un mese dall’ultima in casa, la Consar Ravenna torna al Pala De Andrè per affrontare la Banca Macerata Fisiomed nel match valido per la seconda giornata del girone di ritorno della A2 Credem Banca. La sfida con la formazione marchigiana, una delle quattro ad avere battuto fin qui Goi e compagni (al Fontescodella a ottobre finì 3-2), si gioca alle 18 e apre una settimana scandita anche dalla gara di Coppa Italia di mercoledì 21, sempre al Pala De Andrè, con Lagonegro, e che si concluderà domenica prossima con la lunga trasferta a Taranto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Volley A2 Alle 18, al Pala De Andrè, arriva la sesta della classe. La Consar a Catania per l’ottava meraviglia

Leggi anche: Scherma, al Pala De Andre? torna il gran prix 'Kinder Joy of moving': attesi 1300 atleti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Consar Ravenna, primo abbraccio del 2026 al Pala De Andrè: arriva Macerata; Volley A2, la Consar Ravenna vince nettamente a Porto Viro e riavvicina la testa della classifica; Volley A2, La Consar ha ritrovato il sapore del successo e ora rivede la vetta; Sport e tradizione si fondono a Ravenna: Mirko Casadei canta Romagna mia al Pala De André.

Consar Ravenna, primo abbraccio del 2026 al Pala De Andrè: arriva Macerata - Domenica alle 18 sfida alla nobile decaduta marchigiana: in palio punti pesanti per restare agganciati alla vetta. ravennaedintorni.it