Volley A2 Alle 18 al Pala De Andrè arriva la sesta della classe La Consar a Catania per l’ottava meraviglia
Alle 18 al Pala De Andrè, la Consar Ravenna ospita Catania in una sfida fondamentale per mantenere il primato in A2. La squadra giallorossa, capolista con 24 punti, cerca di consolidare la posizione e continuare a sognare la promozione, affrontando una rivale determinata a interrompere la sua corsa.
Per continuare a sognare. La Consar Ravenna ci prova. Capolista in A2 con 24 punti, la formazione giallorossa riceve la visita di Catania e medita la fuga. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, alle 18, al Pala de André (arbitri Stellato e Pazzaglini; diretta in chiaro su Dazn; biglietti interi a 25 e 16 euro). Dopo 9 turni di regular season, i giallorossi sono in vetta alla classifica con 2 punti di margine su Prata, 5 su Aversa e 6 su Brescia. Considerando che la decima giornata propone anche Prata-Brescia (alle 16) e Aversa-Macerata, non è escluso che la classifica possa anche migliorare. Tutto dipende ovviamente dal risultato del Pala de André. Sport.quotidiano.net
Volley A2 Alle 18, al Pala De Andrè, arriva la sesta della classe. La Consar a Catania per l’ottava meraviglia - Capolista in A2 con 24 punti, la formazione giallorossa riceve ... msn.com
Volley serie A2 donne, ore 17 al PalaRuggi arriva la prima in classifica. Le biancoblù devono riscattarsi. La Clai ci prova contro la capolista Talmassons. Busolini: "Vogliamo ... - Il pronostico è tutto dalla parte della squadra ospite, ma le gare bisogna giocarle. sport.quotidiano.net
Volley Il Cus Cagliari ottiene la terza vittoria consecutiva superando al Pala Pirastu con un secco 3-0 San Donà di Piave - facebook.com facebook
FULL GAME - Perugia vs. Marsala - Women's Serie A2 | 2022/23