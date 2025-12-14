Volley A2 Alle 18 al Pala De Andrè arriva la sesta della classe La Consar a Catania per l’ottava meraviglia

Alle 18 al Pala De Andrè, la Consar Ravenna ospita Catania in una sfida fondamentale per mantenere il primato in A2. La squadra giallorossa, capolista con 24 punti, cerca di consolidare la posizione e continuare a sognare la promozione, affrontando una rivale determinata a interrompere la sua corsa.

Per continuare a sognare. La Consar Ravenna ci prova. Capolista in A2 con 24 punti, la formazione giallorossa riceve la visita di Catania e medita la fuga. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, alle 18, al Pala de André (arbitri Stellato e Pazzaglini; diretta in chiaro su Dazn; biglietti interi a 25 e 16 euro). Dopo 9 turni di regular season, i giallorossi sono in vetta alla classifica con 2 punti di margine su Prata, 5 su Aversa e 6 su Brescia. Considerando che la decima giornata propone anche Prata-Brescia (alle 16) e Aversa-Macerata, non è escluso che la classifica possa anche migliorare. Tutto dipende ovviamente dal risultato del Pala de André. Sport.quotidiano.net

