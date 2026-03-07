Voli fermi per la guerra dieci studenti Unibo bloccati in Medio Oriente

A causa del conflitto in Medio Oriente, i voli sono stati sospesi e dieci studenti dell'Università di Bologna si trovano bloccati nella regione, impossibilitati a tornare a casa. La situazione ha portato alla cancellazione di diversi collegamenti aerei e ha coinvolto direttamente alcuni studenti che stavano studiando o viaggiando nella zona. La decisione di bloccare i voli riguarda sia compagnie aeree che autorità di gestione del traffico aereo.

Il conflitto in Medio Oriente e il conseguente blocco dei voli bussano anche all'Università di Bologna. Sono circa dieci gli studenti dell'Alma Mater attualmente impossibilitati a rientrare in Italia e che si trovano in Paesi come Israele, Libano, Siria, Turchia e negli Emirati Arabi. Per ovviare al blocco forzato, l'Ateneo bolognese è pronto a chiedere una deroga eccezionale al Ministero dell'Università. L'obiettivo è ottenere l'autorizzazione per far sostenere prove d'esame e sessioni di laurea a distanza, una modalità attualmente non consentita dalla legge ordinaria, ma necessaria per non danneggiare la carriera degli universitari bloccati all'estero.