Voli fermi per la guerra dieci studenti Unibo bloccati in Medio Oriente

Da bolognatoday.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa del conflitto in Medio Oriente, i voli sono stati sospesi e dieci studenti dell'Università di Bologna si trovano bloccati nella regione, impossibilitati a tornare a casa. La situazione ha portato alla cancellazione di diversi collegamenti aerei e ha coinvolto direttamente alcuni studenti che stavano studiando o viaggiando nella zona. La decisione di bloccare i voli riguarda sia compagnie aeree che autorità di gestione del traffico aereo.

Il conflitto in Medio Oriente e il conseguente blocco dei voli bussano anche all'Università di Bologna. Sono circa dieci gli studenti dell’Alma Mater attualmente impossibilitati a rientrare in Italia e che si trovano in Paesi come Israele, Libano, Siria, Turchia e negli Emirati Arabi. Per ovviare al blocco forzato, l'Ateneo bolognese è pronto a chiedere una deroga eccezionale al Ministero dell’Università. L'obiettivo è ottenere l'autorizzazione per far sostenere prove d'esame e sessioni di laurea a distanza, una modalità attualmente non consentita dalla legge ordinaria, ma necessaria per non danneggiare la carriera degli universitari bloccati all'estero. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Guerra Medio Oriente: bloccati a Beirut ragazzi fiorentini. Tornano a casa studenti toscani fermi a Dubai

Leggi anche: Caos voli in Medio Oriente, voli bloccati: ecco tutte le cancellazioni

Tutti gli aggiornamenti su Medio Oriente.

Temi più discussi: Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo; Iran, chiuso spazio aereo in diversi Paesi. 5mila voli cancellati; A picco le compagnie aeree, pagano caos in Medio Oriente con migliaia di voli cancellati; Da Dubai all’Oman: dopo l’attacco in Iran raffica di voli cancellati con il Medio Oriente.

Voli sospesi in Medio Oriente: oltre 12.300 cancellazioni per la guerraGuerra in Medio Oriente, caos nei cieli: oltre 12.300 voli cancellati. Ecco quali sono le compagnie che si fermano ... panorama.it

Voli cancellati in Medio Oriente: chi paga e come chiedere il rimborsoVoli cancellati Medio Oriente: chi paga e come chiedere il rimborso. Disagi e procedure per affrontare lo stop degli aerei nell'area di guerra ... mam-e.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.