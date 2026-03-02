Guerra Medio Oriente | bloccati a Beirut ragazzi fiorentini Tornano a casa studenti toscani fermi a Dubai

A Beirut, alcuni ragazzi fiorentini sono rimasti bloccati a causa del conflitto in Medio Oriente, mentre a Dubai, alcuni studenti toscani sono ancora fermi. Oggi sono arrivati in Italia con un volo speciale, insieme a circa 200 altri studenti coinvolti nel progetto ‘Ambasciatori del futuro’. Nessuna informazione su eventuali altri spostamenti o dettagli sulle operazioni di evacuazione.

Vicepremier Tajani annuncia volo speciale per i 200 studenti bloccati a Dubai. Tra loro anche studenti di Follonica, Massa Marittima e Venturina. A Beirut bloccati 14 ragazzi associazione fiorentina Opera La Pira con giornalista toscano Poggianti e don Meli: "Siamo al sicuro". Task force Golfo attivata da Farnesina Guerra in Medio Oriente, tornano a casa con volo speciale i 200 studenti bloccati a Dubai, dove si trovano per il progetto ‘Ambasciatori del futuro’. Tra loro ci sono studenti toscani. Ad annunciarlo il vicepremier Antonio Tajani, ministro degli Esteri in un’audizione davanti alle commissioni Esteri di Camera e Senato lunedì 2 marzo: “Su nostra richiesta domani le autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Guerra in Medio Oriente, 14 ragazzi fiorentini bloccati a Beirut. “Siamo al sicuro, speriamo di partire presto”Firenze, 2 marzo 2026 – A causa della guerra in Medio Oriente, un gruppo di fiorentini è bloccato a Beirut, capitale del Libano.

Guerra: quattordici ragazzi fiorentini bloccati con un giornalista a BeirutSono le parole da Beirut, capitale del Libano, di Paolo Poggianti, giornalista di Radio Toscana che si trova in Medio Oriente in queste ore insieme a...

