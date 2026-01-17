Bambino di 11 anni precipita nel parcheggio di un centro commerciale | é grave

Un bambino di 11 anni è stato ricoverato in condizioni critiche dopo essere caduto dal secondo piano di un parcheggio di un centro commerciale a Napoli. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'incidente, che ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale. La prognosi rimane riservata mentre i soccorritori continuano a prestare assistenza al giovane.

Un bambino di 11 anni è in prognosi riservata dopo essere precipitato dal secondo piano di un parcheggio in un centro commerciale a Napoli. In particolare il piccolo, dopo essere finito contro un parapetto mentre guidava il suo Lem, piccola moto da cross a scoppio, è precipitato su una rampa del piano inferiore del parcheggio dopo un volo di 4 metri. Il bambino si trova ricoverato all'ospedale Santobono. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Napoli Stella. Il fatto si è verificato nel parcheggio del centro commerciale La Birreria.

Napoli, bimbo di 11 anni precipita dal parcheggio del centro commerciale: è grave - Napoli, bimbo di 11 anni precipita dal parcheggio del centro commerciale: è in prognosi riservata al Santobono ... ilgiornalelocale.it

Parcheggio del Centro Commerciale, 11enne precipita nel vuoto da 4metri - il bambino era a bordo di un LEM, piccola moto da cross con motore a scoppio ... napolitoday.it

